Yarın İzmir'de yağmur var mı? İzmir hava durumu 7-12 Ekim 2025

Yarın İzmir'de yağmur var mı merak ediliyor. Meteoroloji, İzmir ve çevresinde etkili olacak yağışlar için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

YARIN İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İzmir’de yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen yağışların, gün boyunca aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının gündüz 18, gece ise 14 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Yer yer kuvvetli olabilecek sağanakların, bilhassa şehrin Kuzey ve Güney kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

İZMİR HAVA DURUMU 7-12 EKİM 2025

7 Ekim Salı: Kuvvetli yağmur, 21° / 17°

8 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak, 18° / 14°

9 Ekim Perşembe: Kısa süreli sağanak, 21° / 12°

10 Ekim Cuma: Parçalı bulutlu, 24° / 14°

11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu, 25° / 14°

12 Ekim Pazar: Az bulutlu, 24° / 13°

METEOROLOJİ'DEN UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. İzmir’in Kuzey ve Güney ilçelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olabileceği belirtilirken, Aydın ve Muğla kıyılarında da benzer şekilde etkili sağanaklar bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.