Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk yarısının son haftalarına girilirken, 17. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Trabzonspor Ankara’da kozlarını paytlaşacak. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesi Gençlerbirliği-Trabzonspor ilk 11 kadrosu açıklanırken ''Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?'' sorgulanıyor.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, ligde topladığı 35 puanla 3. sıradaki yerini korumak istiyor. Ev sahibi Gençlerbirliği ise 15 puanla 13. sıradan yükselme hedefiyle müdadele verecek. Peki, Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11 belli oldu mu?

Gençlerbirliği-Trabzonspor ilk 11 açıklandı! Maç hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Ankara’da oynanacak karşuılaşma öncesinde Trabzonspor’un kamp kadrosu netleşti. Bordo-mavili ekipte Edin Visca, Okay Yokuşlu, Rayyan Baniya, Mustafa Eskihellaç, Tim-Jabol Folcarelli, Christ Inao Oluai ve Paul Onuachu kadroya dahil edilmedi.

Trabzonspor kafilesinde Onana, Ozan Çevikkan, Ozan Tufan, Bouchouari, Ahmet Doğan Zubkov, Pina, Arif, Serdar, Savic, Batagov, Taha Emre, Turan Deniz, Muçi, Oğuzhan Çakıroğlu, Esat Yiğit, Cihan, Olaigbe, Augusto ve Sikan yer aldı.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR İLK 11 (MUHTEMEL)



Gençlerbirliği ilk 11: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Tongya, Göktan, Metehan, Koita



Trabzonspor ilk 11: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Bouchouari, Ozan, Muçi, Zubkov, Felipe, Sikan

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu’nda oynanacak Gençlerbirliği- Trabzonspor karşılaşması futbolseverlerle beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak buluşacak. Mücadele şifreli yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasındaki Gençlerbirliği- Trabzonspor mücadelesi 22 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Gençlerbirliği- Trabzonspor maçında düdük Halil Umut Meler’de olacak. Yardımcılık görevlerini Hüseyin Aylak ve Murat Altan üstlenirken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Ömer Faruk Turtay olacak. VAR’da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR’da ise Mustafa Savranlar görev yapacak.

