İran ordusundan üst düzey bir komutan, Avustralya’nın Sydney kentinde 15 kişinin öldüğü silahlı saldırının arkasında İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın olduğunu öne sürdü. İsrail Dışişleri Bakanı ise Batı ülkelerinde yaşayan Yahudilere "vatanlarına dönme" çağrısı yaptı.

İRAN'DAN "TERSİNE GÖÇ" İDDİASI

İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdolrahim Mousavi, Tahran'daki askeri akademi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, İsrail'in kendini mağdur göstermek için yurt dışındaki Yahudilere saldırma konusunda uzun bir geçmişi olduğunu iddia etti.

Mousavi, İsrail'in yurt dışındaki Yahudi topluluğu üyelerine suikast düzenleyerek “korku saldığını” ve bu yolla "tersine göç" olarak adlandırdığı, Yahudilerin İsrail'e geri dönmesini teşvik etmeye çalıştığını ileri sürdü. Mousavi, "İç karışıklıktan kurtulmak ve antisemitizmi körüklemek için, tersine göçü engellemek adına kendi topluluklarını hedef aldılar" dedi.

General Mousavi, Avustralya’nın Sidney kentindeki Hanuka etkinliğinde gerçekleşen son saldırıya atıfta bulunarak İsrail’in "etkili bir şekilde intihar ettiğini" belirtti ve İsraillilerin geçmişte de benzer saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürdü.

AVUSTRALYA: SALDIRININ KAYNAĞI DEAŞ

İran'dan gelen bu suçlamaların aksine Avustralya makamları, 14 Aralık'ta Sydney'in Bondi Plajı'ndaki Hanuka etkinliğinde 15 kişinin öldüğü saldırının DEAŞ’ın faaliyetlerinden ilham aldığını ve yabancı bir devlet tarafından yapılmadığını açıklamıştı.

İSRAİL’DEN YAHUDİLERE “EVE DÖNÜN” ÇAĞRISI

Tüm bu gerginlikler yaşanırken, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gazze'deki savaşın ardından artan antisemitizm tehdidine dikkat çekerek Batı ülkelerinde yaşayan Yahudilere İsrail'e yerleşme çağrısında bulundu.

Hanuka'nın son gününü işaret eden bir mum yakma töreninde konuşan Bakan Saar, "Yahudiler dünyanın her yerinde güvende yaşama hakkına sahiptir. Ancak ne olduğunu görüyor ve tam olarak anlıyoruz, ayrıca belli bir tarihsel deneyimimiz var. Bugün dünyanın dört bir yanında Yahudiler avlanıyor" dedi. Saar, "Bugün, İngiltere'deki, Fransa'daki, Avustralya'daki, Kanada'daki, Belçika'daki Yahudilere sesleniyorum: İsrail Topraklarına gelin. Eve gelin" çağrısını tekrarladı.

