İngiltere’nin Shropshire bölgesindeki Shropshire Union Kanalı'nda büyük bir çukurun açılması sonucu birçok tekne mahsur kalırken, ondan fazla kişinin kurtarıldığı kaydedildi. Olayı ‘büyük bir felaket’ olarak nitelendiren yetkililer, vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

İngiltere’nin Shropshire bölgesindeki Shropshire Union Kanalı'nda sabahın erken saatlerinde büyük bir çökme meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzunluğu ve genişliği 50 metre olan çukurda 3 tekne mahsur kalırken, teknelerin içinde bulunan 10’dan fazla kişi kurtarıldı.

VATANDAŞLAR DEPREM SANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Whitchurch'te belediye meclisi üyesi olan Andy Hall, BBC’ye yaptığı açıklamada vatandaşların deprem olduğunu sandığını söyledi. İki teknenin tam sınırda durduğunu vurgulayan Hall, her an çukura düşebileceklerini kaydetti.

Öte yandan itfaiye ekipleri, çok miktarda suyun çevredeki arazilere yayıldığını belirterek vatandaşlara bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

