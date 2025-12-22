Uyuşturucu bağımlılığı hayatını kabusa çevirdi! Burun kemiği eridi, ağzında delikler açıldı
İngiliz oyuncu Danniella Westbrook, uzun yıllar süren uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle yüzünde büyük hasar meydana geldiğini açıkladı. Bu süreçte burun kemiği eriyen kadın, aynaya bakmakta güçlük çektiğini kaydetti.
1985 yılında yayına giren popüler dizi EastEnders’ın eski oyuncularından Danniella Westbrook, uyuşturucu bağımlılığının hayatında ve sağlığında yol açtığı yıkıcı etkileri bir bir anlattı. Bağımlılık sürecinde özellikle ağzı ve burnu zarar gören Westbrook, artık aynaya bakmakta zorlandığını ve hatta evindeki aynaları kaldırdığını söyledi.
BURUN KEMİĞİ ERİYEREK YOK OLDU
Eski oyuncunun bu süreçte burnunun ucundaki kemik eriyerek yok oldu. Aynı zamanda ağız çevresinde de delikler açıldı. Oyuncunun anlattığına göre, yediği ve içtiği şeyler bu deliklerden dışarı saçılıyordu. Yıllar içinde birçok kez estetik ameliyat olan kadın, istediği sonucu alamadığını kaydetti.
Bu süreçte eve kapandığını belirten 52 yaşındaki Westbrook, şimdi yeni bir tedavi sürecine girdi. Önümüzdeki dönemde birçok operasyon geçirmeyi planlayan kadın, bu işlemler için Dubai’ye gidiyor.
Söz konusu operasyonların tek amacının estetik olmadığı, Westbrook’un aynı zamanda bunu sağlığına yeniden kavuşmak için yaptıracağı vurgulandı. Sun gazetesine açıklamalarda bulunan kadın, artık uyuşturucudan tamamen uzak olduğunu ve ailesiyle bağlarının güçlendiğini kaydetti.
İyileşme sürecinin ardından ekranlara geri döneceğini söyleyen Westbrook, en büyük hayalinin bu olduğunu söyledi.