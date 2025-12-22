Romanya ve Hırvatistan’da görülen cüzzam vakaları için alarma geçildi. Romanya’da yaklaşık 44 yıl sonra ilk kez cüzzam vakası tespit edilirken, Hırvatistan’da da bir kişide söz konusu vakaya rastlandığı bildirildi.

Avrupa’da cüzzam paniği yaşanıyor. Romanya Sağlık Bakanlığı’ndan geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Cluj kentinde bulunan bir kaplıcada çalışan iki masözde cüzzam tespit edildiği açıklandı.

21 ve 25 yaşlarındaki iki masözün Endonezya vatandaşı olduğunu bildiren yetkililer, hastaların tedavisinin başlatıldığını bildirdi. Ayrıca iki hastanın daha cüzzam şüphesiyle test edildiği kaydedildi.

Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete, kaplıcaya giden vatandaşların endişelenmesine gerek olmadığını, cüzzamın bulaşması için uzun süreli ve yakın temas gerektiğini vurguladı.

Bakan Rogobete, hastalardan birinin kısa süre önce Asya’ya seyahat ettiğini ve bir ay boyunca annesiyle kaldığını söyledi. Annesinin de şu anda cüzzam nedeniyle aynı hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

SON VAKA 44 YIL ÖNCE GÖRÜLMÜŞTÜ

Romanya Sağlık Bakanlığı, ülkede son cüzzam vakasının 44 yıl önce tespit edildiğini hatırlattı. Olayın ardından masözlerin çalıştığı kaplıca geçici olarak kapatıldı.

Hırvatistan’ın Split kentinde ise bir kişide tekil cüzzam vakası tespit edildi. Hastanın tedavi altına alındığı, yakın temaslı kişilere ise koruyucu tedavi uygulandığı açıklandı. Yetkililer, cüzzamın yayılma riskinin son derece düşük olduğunu belirtti.

Genellikle deri lezyonları, his kaybı ve sinir hasarıyla kendini gösteren cüzzam, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre çoklu ilaç tedavisi ile tedavi edilir ve erken tanı konulduğunda tamamen iyileştirilebilir. Hastalığın tipine göre iyileşme süresi 6- 12 ayı bulabilir. Tedaviye başlandıktan kısa süre sonra hastanın bulaşıcılığı ortadan kalkar.

