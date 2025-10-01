Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Covid’in yeni yüzü Stratus, Belarus’u sardı: Avrupa’da vaka sayıları fırlıyor

Covid’in yeni yüzü Stratus, Belarus’u sardı: Avrupa’da vaka sayıları fırlıyor

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Covid’in yeni yüzü Stratus, Belarus’u sardı: Avrupa’da vaka sayıları fırlıyor
Covid-19, Belarus, Avrupa, İngiltere, Yeni Varyant, Tehdit, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Covid’in yeni yüzü Stratus, Belarus’u sardı. Sağlık otoriteleri, kısa sürede hızla yayılan bu yeni varyantın sadece ülkeyi değil, komşu ülkeleri de tehdit ettiğini açıkladı. Avrupa’da ise özellikle İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede Stratus ve Nimbus (NB.1.8.1) varyantlarıyla vaka sayılarında belirgin artış kaydedildi.

Belarus’ta “Stratus” adı verilen SARS-CoV-2 XFG koronavirüs varyantı yayılmaya başladı. 

Sağlık otoriteleri, bu yeni varyantın kısa sürede bölgedeki vaka sayılarını artırabileceği ve komşu ülkelere de sıçrama ihtimalinin yüksek olduğu uyarısında bulunuyor.

Avrupa'da başta İngiltere olmak üzere birçok ülkede Stratus ve Nimbus (NB.1.8.1) adlı Covid vakalarında belirgin bir artış kaydedilmişti.

BELİRTİLERİ NELER?

Özellikle boğazda “jilet gibi” yanma hissi, şiddetli ağrı ve ses kısıklığı, bu varyantların en dikkat çekici semptomlarından biri.

Covid’in yeni yüzü Stratus, Belarus’u sardı: Avrupa’da vaka sayıları fırlıyor - 1. Resim

VARYANTLAR DAHA TEHLİKELİ Mİ?

Sağlık uzmanları, yeni varyantların önceki Covid türlerinden daha ağır hastalığa yol açmadığını paylaştı.

Ancak virüsün son dönemde geçirdiği genetik değişikliklerin bulaş riskini artırabileceğine dikkat çekilmekte. Covid hala baş ağrısı, öksürük, burun akıntısı ve yorgunluk gibi grip benzeri belirtilerle seyredebiliyor.

Avrupa ülkerinde Covid vakalarının özellikle çok gençler ve yaşlılar arasında arttığı tespit edilmişti. Yeni varyantla birlikte Covid bağlantılı şikayetlerde hastaneye yatışlar yükseldi.

Avrupa ülkelerinde Covid vakalarının özellikle çok gençler ve yaşlılar arasında arttığı tespit edilmişti. Yeni varyantla birlikte Covid bağlantılı şikayetlerde ve hastaneye yatışlarda yükseliş yaşandı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), kış öncesinde vatandaşları hem Covid hem de grip ve RSV’ye karşı aşı olmaya çağırdı.

Kaynak: Dış Haberler

Barış Murat Yağcı'nın annesi hayatını kaybetti! Arzu Akalay Ernak kimdir, neden öldü?Spotify abonelik ücretleri ne kadar oldu? İşte zamlı üyelik fiyatları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrailli bakandan skandal açıklama: Gazze’de kalanlar terörist sayılacak - Dünyaİsrailli bakandan skandal açıklamaGazze’ye saatler kaldı! Küresel Sumud Filosu ilerliyorken, İsrail uyardı - DünyaGazze’ye saatler kaldı!Fransız basını açıkladı: Hamas, Trump’ın Gazze planı için şartlarını sıraladı - DünyaHamas, Trump’ın Gazze planı için şartlarını sıraladıİsrail, Güney Kıbrıs’ı Türkiye’ye karşı üsse dönüştürüyor! Ada’ya gizlice roketatar getirildi - Dünyaİsrail, Ada’yı Türkiye’ye karşı donatıyor!Nijerya'da yolcu taşıyan tekne alabora oldu! Çok sayıda ölü ve kayıp var - DünyaYolcu teknesi alabora oldu! Çok sayıda ölü ve kayıp varBeyaz Saray duyurdu! 'Katar’a yönelik her saldırı ABD’ye yapılmış sayılacak' - DünyaKatar’a yönelik her saldırı ABD’ye yapılmış sayılacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...