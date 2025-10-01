Covid’in yeni yüzü Stratus, Belarus’u sardı: Avrupa’da vaka sayıları fırlıyor

Belarus’ta “Stratus” adı verilen SARS-CoV-2 XFG koronavirüs varyantı yayılmaya başladı.

Sağlık otoriteleri, bu yeni varyantın kısa sürede bölgedeki vaka sayılarını artırabileceği ve komşu ülkelere de sıçrama ihtimalinin yüksek olduğu uyarısında bulunuyor.

Avrupa'da başta İngiltere olmak üzere birçok ülkede Stratus ve Nimbus (NB.1.8.1) adlı Covid vakalarında belirgin bir artış kaydedilmişti.

BELİRTİLERİ NELER?

Özellikle boğazda “jilet gibi” yanma hissi, şiddetli ağrı ve ses kısıklığı, bu varyantların en dikkat çekici semptomlarından biri.

VARYANTLAR DAHA TEHLİKELİ Mİ?

Sağlık uzmanları, yeni varyantların önceki Covid türlerinden daha ağır hastalığa yol açmadığını paylaştı.

Ancak virüsün son dönemde geçirdiği genetik değişikliklerin bulaş riskini artırabileceğine dikkat çekilmekte. Covid hala baş ağrısı, öksürük, burun akıntısı ve yorgunluk gibi grip benzeri belirtilerle seyredebiliyor.

Avrupa ülkerinde Covid vakalarının özellikle çok gençler ve yaşlılar arasında arttığı tespit edilmişti. Yeni varyantla birlikte Covid bağlantılı şikayetlerde hastaneye yatışlar yükseldi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), kış öncesinde vatandaşları hem Covid hem de grip ve RSV’ye karşı aşı olmaya çağırdı.