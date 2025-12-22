ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan 71 yaşındaki Jeff Zimmerman, köpeğini gezdirdiği sırada bir bisikletlinin saldırısına uğradı. Yaşlı adamı sokak ortasında dakikalarca döven saldırgan çevredekilerin yardımıyla etkisiz hale getirilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Zimmerman’in tedavisi ise sürüyor.

Kan donduran olay, ABD’nin Arizona eyaletinde 13 Aralık’ta yaşandı. 71 yaşındaki Jeff Zimmerman, köpeğini gezdirmek için çıktığı sırada hiç tanımadığı bir bisikletlinin saldırısına uğradı. Yaşlı adamı sokak ortasında dakikalarca döven saldırgan çevredekilerin yardımıyla etkisiz hale getirilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

ABDde sokak ortasında dehşet! Köpeklerini gezdiren yaşlı adam öldüresiye dövüldü

SALDIRIDAN ÖNCE DE TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

Acil şekilde hastaneye kaldırılan Zimmerman’in vücudunda çok sayıda kırık olduğu ve kafa travması geçirdiği tespit edildi. Ayrıca adamın beyninde tümör olduğu ve saldırıdan önce de tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Zimmerman’in kızı olaya ilişkin yaptığı açıklamalarda, "Eğer araya girip saldırganı babamın üzerinden alan cesur çift olmasaydı, babam bugün hayatta olmazdı" diye yazdı.

4 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde kalan adamın tedavisi sürüyor. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

