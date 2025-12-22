ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Hudson kentinde düzenlenen oklu saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Hudson kentinde bulunan Kearny ve Johnston Avenue çevresinde oklu saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABDde oklu saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Yetkililer, şüphelinin daha sonra yangın çıkan bir eve barikat kurarak girdiğini bildirirken, polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olay kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

