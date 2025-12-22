Londra’da yaşayan 43 yaşındaki Andrew Clark, bir mağazanın kasasında sıra beklediği esnada birinin önüne geçmesine tepki gösterdi. Sıra tartışmasının kavgaya dönüşmesiyle, Demiesh Williams isimli müşteri Clark’ı tek bir yumrukla yere serdi. Kafasını vuran adam, kaldırıldığı hastanede 3 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Olayın ardından mahkemeye çıkarılan Williams beş yıl hapis cezasına çarptırılırken, Clark’ın acılı eşi bu cezaya tepki gösterdi.

Kan donduran olay İngiltere’nin Beckenham semtinde bulunan bir Sainsbury’s mağazasında gerçekleşti. 43 yaşındaki Andrew Clark eşiyle birlikte kasa sırasındayken, bir müşterinin sıraya girmeden öne geçmesine tepki gösterdi.

Sıra kavgası faciayla bitti! 43 yaşındaki adam hayat mücadelesini kaybetti, eşi böyle isyan etti

ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Kısa süre içinde büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Hızını alamayan 30 yaşındaki Demiesh Williams, Clark’ı tek yumrukla yere serdi. O sırada kafasını vuran adam kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, Clark hastaneye kaldırıldıktan 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Williams ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Geçtiğimiz gün çıkarıldığı mahkemede suçunu kabul eden sanık, 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mevcut infaz sistemi kapsamında Williams’ın yaklaşık üç yıl sonra şartlı tahliye ile serbest kalabileceği belirtildi.

ACILI EŞİ İSYAN ETTİ

Eşinin gözleri önünde kanlar içinde kalarak hayat mücadelesi verdiğini söyleyen Cairistine Clark ise bu cezaya tepki gösterdi. Adaletin sağlanmadığını savunan kadın, “Bir hayat alındı. Üç yıl bile hapis yatmayacak. Çıktığında 32 yaşında olacak. Bu tam bir fiyasko.” ifadelerinde bulundu.

