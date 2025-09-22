İstanbul'da özel hastanede 'zorla' doğum skandalı! Gelen ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Sancaktepe'deki özel bir hastanede yaşanan olay dehşete düşürdü. İddiaya göre, bazı annelere onayları olmadan doğum yaptırıldı. Korkunç durumun, gelen bir ihbar üzerine ortaya çıktığı öğrenildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kamuoyunu bilgilendiren Güner'in açıklaması şöyle:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüze, kimlik bilgileri gizli tutulan bir kişi tarafından gönderilen ihbar e-postasında; İstanbul ili Sancaktepe ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. P.Ç. tarafından, henüz doğumu başlamamış annelere bilgileri ve onayları dışında ilaç verilmek suretiyle doğum yaptırıldığı iddia edilmiştir.

İLAÇ VERİP ERKEN DOĞUM YAPTIRMIŞ!

Özellikle “Cytotec” isimli ilacın vajinal yoldan uygulanarak erken doğuma sebebiyet verildiği yönündeki bu iddialar üzerine, Müdürlüğümüzce derhal inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

Bu kapsamda, 03.09.2025 ve 16.09.2025 tarihlerinde İl Sağlık Müdürlüğümüz denetim ekipleri ve uzman hekimlerin katılımıyla anılan hastanede olağan dışı denetimler gerçekleştirilmiş, konuya ilişkin araştırma yapılmıştır. Hastane personeli ile yapılan görüşmeler ve temin edilen evrakların değerlendirilmesi sonucunda, iddialarla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatılmıştır.

KADIN DOĞUM HİZMETLERİ ASKIYA ALINDI

Tüm bu süreç içinde olası olumsuzlukların önüne geçmek için, ilgili hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında hasta kabulü 19.09.2025 tarihi itibarıyla durdurulmuş; kadın doğum polikliniği, kadın doğum servisi ve doğumhanesinin hizmetleri askıya alınmıştır.

Kamu sağlığını ve hasta güvenliğini korumak amacıyla, ilgili hekim hakkında gerekli işlemler başlatılmış; ayrıca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Konu hassasiyetle takip edilmekte olup gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.