Kendi kendine yaptığı muayenede fark etti! Hastanede gerçeği öğrendi

Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 51 yaşındaki Demirler, görev yaptığı kurumda gördüğü bilgilendirme panoları ve katıldığı eğitimler sayesinde farkındalık kazandı.

MEME KANSERİ TEŞHİSİ KONDU

Evde kendi muayenesini yaptıktan sonra göğsünde bir kitle olduğunu fark eden Demirler, ertesi gün hastanedeki doktora başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından meme kanseri teşhisi konuldu ve erken tanı sayesinde, tedavisi kısa sürede tamamlandı.

Erken teşhis sayesinde kısa sürede kanseri yenen Demirler, sağlığına kavuşarak işine geri döndü.

"HASTALIĞI ERKEN YAKALADIM"

Demirler, yaptığı açıklamada, "Hastanemizde duvarlarda meme kanserinde erken teşhisle ilgili panolar var ve hasta okulundaki eğitimi dinledim. Ben de meme kanseri olabilir miyim? düşüncesiyle eve gidince kendi muayenemi yaptım ve elime bir kitle geldi. Ertesi gün tetkiklerim yapıldı ve meme kanseri teşhisi konuldu. Tedavimi oldum ve ameliyat edildim, sağlığıma kavuştum şu an ailemle beraberim, işime geri döndüm" diye konuştu.

Doktorlarıyla birebir çalışmanın kendisine güven verdiğini belirten Demirler, "Kimse hastalıktan korkmasın, erken tanı için Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinden (KETEM) aradıklarında hemen gitsinler, erken teşhis hayat kurtarır. Erken teşhisle sağlığıma kavuştum, işime geri döndüm. Kimse tedaviden korkmasın, ben de ilk başta korkmuştum, sağlığıma kavuşacağım diye ümit ettikten sonra her şeyin üstesinden geliyorsunuz" dedi.

"ERKEN TEŞHİSLE TEDAVİSİ KISA SÜREDE TAMAMLANDI"

Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Başhekimi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfi Doğan da hastası Demirler'in tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi.

Doğan, kendi kendine yaptığı muayene sırasında göğsünde bir kitle fark eden Demirler'in kendilerine başvurmasının ardından yapılan tetkikler sonucunda erken evre meme kanseri tanısı koyduklarını belirtti.

Erken teşhis konulmuş kanserlerde tedavi yoğunluğunun daha az olduğunu aktaran Doğan, hastası Demirler'in de erken teşhis sayesinde koltuk altı lenf bezlerinin tamamının alınmak zorunda kalınmadığını ifade etti.

Prof. Dr. Doğan, "Şenay Hanım'ın tedavisi sona erdi. Uzun süre işinden, sosyal hayatı ve ailesinden uzaklaşmak zorunda kalmadı. Erken teşhis sayesinde normal hayatına dönüşü çok daha kısa oldu" dedi.

KİLO ALAMAMA, KİLO KAYBI, UYUYAMAMA…

Bütünleşik ve Önleyici Kanser Merkezi hakkında da bilgi veren Doğan, şunları kaydetti:

"Merkezimiz, tedavileri tamamlanmış hastalarımızın diğer sorunlarıyla ilgilenen bir merkez. Kemoterapiye bağlı nöropatiler, saç dökülmeleri, psikolojik sorunlar, kilo alamama, kilo kaybı, uyuyamama gibi pek çok sorun tümör gitse bile devam ediyor. Bu merkezde bu sorunlara odaklanmış durumdayız. Hastalarımız bu merkeze başvuruyor ve tümörle ilgili takipleri dışında diğer sorunlarını burada çözmeye gayret ediyoruz. Ailesinde kuvvetli meme kanseri öyküsü olan vatandaşlarımızı da düzenli olarak 40 yaşından önce kendilerini muayene etmelerini teşvik ediyoruz."