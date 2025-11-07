Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Orijinalinden ayırt etmek zor! Sahte altını İstanbul'dan getirip Ankara'da sattılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
İstanbul'dan getirdikleri sahte altınları Ankara'da 4 farklı kuyumcuya satmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı. Altın suyuna batırılan sahte altınları gerçeği ile ayırt etmenin çok zor olduğu belirtildi.

Ankara'da, üç farklı kuyumcuya sahte altın sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, 4 Kasım Salı günü Sincan’da 3 farklı kuyumcuya sahte altın satışı gerçekleştiren İ.İ, N.S. ve S.Ş. yakalandı.

Geriye dönük güvenlik kamerası çalışmaları sonucunda, S.Ş. ve N.S'yi örgütleyen İ.İ'yi kullandığı araçta yakalayan polis ekipleri, 2 adet sahte ziynet eşyası ve 40 bin lira ele geçirdi.

GERÇEĞİ İLE AYIRT ETMEK ZOR 

İncelenen malzemelerin orijinalinden ayırt edilmesinin zor olduğu ve altın suyuna batırıldığı tespit edilirken, şüphelilerin ifadelerinde, sahte altınları İstanbul'dan getirdiklerini, İ.İ'nin N.S. ve S.Ş'ye satılan malzemelerden pay verdiğini belirttikleri öğrenildi.

Sahte altın satışı yapılan kişilere paraları iade edilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Angelina Jolie'nin Ukrayna ziyareti skandala dönüştü: Şoförünü zorla askere götürdüler!
