Kayıp emekli polisin cansız bedenine ulaşıldı! 7 metre açıkta bulundu
Güncelleme:
Burdur'un Karamanlı ilçesinde ailesinin haber alamadığı emekli polis Osman Ergün'ün cansız bedeni Karamanlı Barajı'nda 7 metre açıkta bulundu.
Saat 11.00 sıralarında emekli polis Osman Ergün'ün otomobili Karamanlı Barajı'nın yanında bulundu. Ergün'e ulaşamayan ailesinin durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
7 METRE AÇIKTA BULUNDU
AFAD ekipleri tarafından botla barajın kıyısında arama yapılırken AFAD'da görevli dalgıçlar tarafından baraj dibi araştırıldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Ergün'ün cansız bedeni barajın 7 metre açığında bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemenin arından Ergün'ün cenazesi Karamanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Baraj kenarında umutla bekleyen ailenin üzüntüsü yürekleri dağlarken Ergün'ün baraja nasıl düştüğü ile ilgili çalışma yapılıyor.
