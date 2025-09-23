Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kayıp emekli polisin cansız bedenine ulaşıldı! 7 metre açıkta bulundu

Burdur'un Karamanlı ilçesinde ailesinin haber alamadığı emekli polis Osman Ergün'ün cansız bedeni Karamanlı Barajı'nda 7 metre açıkta bulundu.

Saat 11.00 sıralarında emekli polis Osman Ergün'ün otomobili Karamanlı Barajı'nın yanında bulundu. Ergün'e ulaşamayan ailesinin durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayıp emekli polisin cansız bedenine ulaşıldı! 7 metre açıkta bulundu - 1. Resim

7 METRE AÇIKTA BULUNDU

AFAD ekipleri tarafından botla barajın kıyısında arama yapılırken AFAD'da görevli dalgıçlar tarafından baraj dibi araştırıldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Ergün'ün cansız bedeni barajın 7 metre açığında bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemenin arından Ergün'ün cenazesi Karamanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayıp emekli polisin cansız bedenine ulaşıldı! 7 metre açıkta bulundu - 2. Resim
Osman Ergün

Baraj kenarında umutla bekleyen ailenin üzüntüsü yürekleri dağlarken Ergün'ün baraja nasıl düştüğü ile ilgili çalışma yapılıyor.

