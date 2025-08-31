Hatay'da evlat terörü: Anne-babasını dövdü, yetmedi tanımadığı birini rehin aldı!
Hatay'da A.G. isimli adam anne ve babasına şiddet uyguladı ardından trafikte terör estirdi. 5 araca çarpan ve yoldan geçen bir sürücüyü rehin aldı.
Dehşet olay Hatay'da yaşandı. Valiliğin açıklamasına göre, A.G. isimli sürücü gece saatlerinde Antakya-Yayladağı kara yolunda seyir halindeyken darbettiği annesi B.G. ve babası H.G'yi otomobilinden indirdi.
Daha sonra 3 araca çarpan sürücü, Defne ilçesindeki uygulama noktasında bekleyen polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.
YOLDAN GEÇEN ARACI DURDURUP REHİN ALDI
Kovalamaca sırasında Atatürk Bulvarı'ndaki 2 araca çarpması sonucu duran otomobilinden inip uzaklaşmaya çalışan A.G, yoldan geçen bir aracı durdurup sürücü S.G'yi rehin aldı.
Etrafını saran polis ekiplerince yakalanan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan B.G. ve H.G'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
