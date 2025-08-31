Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hatay'da evlat terörü: Anne-babasını dövdü, yetmedi tanımadığı birini rehin aldı!

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da A.G. isimli adam anne ve babasına şiddet uyguladı ardından trafikte terör estirdi. 5 araca çarpan ve yoldan geçen bir sürücüyü rehin aldı.

Dehşet olay Hatay'da yaşandı. Valiliğin açıklamasına göre, A.G. isimli sürücü gece saatlerinde Antakya-Yayladağı kara yolunda seyir halindeyken darbettiği annesi B.G. ve babası H.G'yi otomobilinden indirdi.

Daha sonra 3 araca çarpan sürücü, Defne ilçesindeki uygulama noktasında bekleyen polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.

Hatay'da evlat terörü: Anne-babasını dövdü, yetmedi tanımadığı birini rehin aldı! - 1. Resim

YOLDAN GEÇEN ARACI DURDURUP REHİN ALDI

Kovalamaca sırasında Atatürk Bulvarı'ndaki 2 araca çarpması sonucu duran otomobilinden inip uzaklaşmaya çalışan A.G, yoldan geçen bir aracı durdurup sürücü S.G'yi rehin aldı.

Etrafını saran polis ekiplerince yakalanan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan B.G. ve H.G'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

