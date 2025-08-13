Sokak hayvanı sandılar, kendilerine ait çıktı! Hatay'da ilginç kurtarma anları kameralara yansıdı

Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde park halinde olan otomobiline binen Asıf Latifeci, aracın kaputundan miyavlama sesini duydu.

Aracın kaputunu açıp kontrol eden Latifeci, bir yavru kediyi fark etti. Sokak kedisi sandığı miyavlayan yavru kediyi kurtarmak için uğraşan Latifeci ve arkadaşı zor anlar yaşadı.

Yavru kediyi çıkarmak için uzun uğraşlar verdiler ancak bir sonuca varamayınca çareyi telefondan miyavlama sesi açmakta buldular.

Bir süre telefondan açılan miyavlama sesi dinletilen yavru kedi, dakikalar sonra kurtarıldı.

Kaputa giren yavru kedinin Latifeci'nin evde baktığı yavru kedi olduğu ortaya çıktı.

"SABAH SAATLERİNDEN BERİ KAPUTUN İÇİNDEYMİŞ"

Yavru kedinin kendi evcil hayvanı olduğunu ve daha önce de aynı kedinin kardeşinin de kaputa girdiğini söyleyen inşaat işçisi Asıf Latifeci, "Arabanın kaputuna daha önce kardeşi de girmişti ama onu bulamamıştık. Kedi, sabah saatlerinden beri kaputun içindeymiş ve haberim yoktu. Araca binince fark ettim. Buradaki arkadaşlarla birlikte büyük bir çaba verdik. Sonunda kediyi çıkartabildik" dedi.