Yangının ardından gelen şefkat! Yaralı yavru ceylanı elleriyle hayata bağladılar

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale’de kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ederken, yaralı bir ceylan bulan ekipler, elleriyle su vererek onu hayata bağladı.

Çanakkale merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarında 8 Ağustos saat 13.30 sıralarında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin zorlu mesaisinin ardından dün güçlükle kontrol altına alındı. Ekipler, gece geç saatlere kadar bölgede soğutma çalışmalarına devam etti.

Yangının ardından gelen şefkat! Yaralı yavru ceylanı elleriyle hayata bağladılar - 1. Resim

ELLERİYLE SU İÇİRDİLER

Çalışmalara katılan Küçükkuyu Orman İşletme Şefliği ekipleri, bölgede yangında yaralanan ve hareketsiz halde duran yavru bir ceylan olduğunu fark etti.

Yavru ceylanın yanına giden ekipler, elleriyle su içirdi. O anlar, kameraya böyle yansıdı.

Yangının ardından gelen şefkat! Yaralı yavru ceylanı elleriyle hayata bağladılar - 2. Resim

KAÇARAK UZAKLAŞTI

Öte yandan dün sabah saatlerinde ekipler tarafından bir başka yaralı ceylan daha tespit edildi ancak ceylan ekipleri görünce kaçarak uzaklaştı.

Sinop'ta orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
