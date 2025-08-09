Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çanakkale'de evler küle döndü! Acı bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün çıkan ve köylere sirayet eden yangın, gece boyunca Saçaklı köyünde etkisini hissettirdi. Birçok ev adeta küle dönerken, oluşan tahribat günün ağarmasıyla birlikte ortaya çıktı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün öğlen saatlerinde çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim alanlarına sıçrayan alevler nedeniyle birçok köy boşaltıldı, vatandaşlar bölgeden tahliye edildi.

Çanakkale'de evler küle döndü! Acı bilanço gün ağarınca ortaya çıktı - 1. Resim

KISA SÜREDE KÜLE ÇEVİRDİ

Yangına havadan ve karadan müdahale saatlerce sürerken, alevler yerleşim yerlerinde büyük tahribata yol açtı. Yangının kısa sürede ulaştığı yerleşim bölgelerinden olan Saçaklı köyünde tahribat büyük. Alevler evleri adeta küle çevirdi.

Çanakkale'de evler küle döndü! Acı bilanço gün ağarınca ortaya çıktı - 2. Resim

EVLER KULLANILAMAZ HALDE

Çok sayıda ev, yangının ardından tamamen kullanılamaz hale geldi. Köyde meydana gelen zarar sabah saatlerinde dron ile görüntülendi.

Çanakkale'de evler küle döndü! Acı bilanço gün ağarınca ortaya çıktı - 3. Resim

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bölgede ekipler tarafından müdahaleler sürüyor.

Çanakkale'de evler küle döndü! Acı bilanço gün ağarınca ortaya çıktı - 4. Resim

Çanakkale'de evler küle döndü! Acı bilanço gün ağarınca ortaya çıktı - 5. Resim

