Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, gözaltılar var
CANLI ANLATIM

Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, gözaltılar var

- Güncelleme:
Çanakkale&#039;de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, gözaltılar var
Çanakkale'de dün iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Her iki yangın da rüzgarın etkisiyle bir anda büyürken, alevler hastaneye ve yerleşim yerlerine yaklaştı. Bakan Yumaklı yangınlardan birinin büyük oranda kontrol altına alındığını duyururken, 4 şüpheli de gözaltına alındı. Dumandan etkilenen 24 kişiden 18'i tedavi altında. İşte Çanakkale yangınına dair son dakika gelişmeleri ve detaylar...

Canlı Anlatım Özeti
  • SAÇAKLI KÖYÜ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
  • MÜDAHALE GECE SAATLERİNDE DE SÜRÜYOR
  • 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
  • 24 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
  • KÖYLER TAHLİYE EDİLDİ
  • BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE AÇILDI
  • HASTANE, BAKIM EVİ VE ÜNİVERSİTEDE ALARM

09.08.2025 05:43

SAÇAKLI KÖYÜ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim alanlarına ulaştı. Saçaklı köyünde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, yangın nedeniyle çok sayıda ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, köyde büyük maddi zarara yol açtı.

Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, gözaltılar var - 1. Resim

09.08.2025 05:22

MÜDAHALE GECE SAATLERİNDE DE SÜRÜYOR

Merkez ve Bayramiç ilçelerinde çıkan orman yangını etkisini sürdürüyor. Dün öğle saatlerinde çıkan yangında ekipler gece mesaisiyle yangın söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çanakkale'de gece gündüz demeden, hem alevlerle hem de zorlu hava koşullarıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Yeşil Vatanımızı korumak için var gücümüzle sahadayız" ifadeleri kullanıldı.

09.08.2025 01:23

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de çıkan orman yangınlarıyla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, "Merkezdeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Tedbiren arkadaşlarımız soğutmaya devam edecekler ama maalesef Bayramiç ilçesinde, yer yer ormanların olduğu alanlarda ve zirai alanlarda alevlenmeler devam ediyor. Gece boyunca gerekli söndürme ve soğutma çalışmaları devam edecek" dedi.

Öte yandan Bakan Yumaklı, merkezde 131, Bayramiç'te 654 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. 

Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, gözaltılar var - 2. Resim

09.08.2025 00:10

24 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Çanakkale'deki yangınlarda 24 kişinin dumandan etkilendiği için sağlık kuruluşlarına başvurduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Herhangi bir hayatı tehlikeleri yok. Tedbiren 18 kişinin tedavisi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

08.08.2025 22:06

KÖYLER TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Bayramiç'e bağlı Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangının kontrol altına alınması için müdahale başlatıldı. Alevler, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Saçaklı köyüne ulaştı.

Bayramiç'teki yangında Saçaklı, Ahmetçeli, Doğanca, Zeytinli ve Pıtırelli köyleri boşaltıldı.

Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, gözaltılar var - 3. Resim

08.08.2025 21:52

BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE AÇILDI

Yangın sebebiyle gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı, tekrar ulaşıma açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak açıldı" denildi.

Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, gözaltılar var - 4. Resim

08.08.2025 20:13

HASTANE, BAKIM EVİ VE ÜNİVERSİTEDE ALARM

Yangının yerleşim yerlerime yakın olması nedeniyle bölgedeki vatandaşlar panik yaşadı. Ayrıca yangın Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Hastalar, dumandan etkilenmemeleri için tahliye edildi.

Alevler nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü de boşaltıldı. Sarıcaeli Özel Bakım Merkezi'nde kalan 52 vatandaş da tahliye edildi.

Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, gözaltılar var - 5. Resim

Yer: Çanakkale

