Haberler > Gündem > Üç kentte ormanlarımız yanıyor! Karabük, Bolu ve Çanakkale'de son durum

Üç kentte ormanlarımız yanıyor! Karabük, Bolu ve Çanakkale'de son durum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği şu günlerde birçok kentte ormanlarımız alev alev yanıyor. Dün Karabük'te çıkan ve kontrol altına alınan yangında alevler yeniden etkisini artırırken, Bolu ve Çanakkale'den de üzen haberler geldi. Çanakkale'de alevler hastaneye ve yerleşim yerlerine yaklaştı. Bolu'da ise yangın söndürüldü. İki kentte ekipler söndürme çalışmalarına devam ediyor. İşte il il son bilgiler...

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar ve insan faktörü ile Türkiye'nin dört bir yanından orman yangını haberleri gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde özellikle Bursa ve Karabük'te çıkan yangınlar ciğerlerimizi yakarken, Eskişehir'deki orman yangınlarında ise 10 orman işçisi şehit olmuştu. Bugün de birçok kentte alevler yükseldi, ekipler olay yerlerine intikal etti. 

Üç kentte ormanlarımız yanıyor! Karabük, Bolu ve Çanakkale'de son durum - 1. Resim

BOLU'DA ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Bolu'nun Göynük ilçesi Tekirler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, helikopter ile çok sayıda personel sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu daha fazla büyümede söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Üç kentte ormanlarımız yanıyor! Karabük, Bolu ve Çanakkale'de son durum - 2. Resim

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Üç kentte ormanlarımız yanıyor! Karabük, Bolu ve Çanakkale'de son durum - 3. Resim

ALEVLER HASTANEYE YAKLAŞTI

Yangının yerleşim yerine yakın olması nedeniyle bölgedeki vatandaşlar panik yaşadı. Ayrıca yangın, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı.

Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Öte yandan, çok sayıda arazöz ve tanker de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangında ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Üç kentte ormanlarımız yanıyor! Karabük, Bolu ve Çanakkale'de son durum - 4. Resim

KARABÜK'TE ALEVLER YENİDEN ETKİLİ OLDU

Karabük'te dün öğle saatlerinde başlayan ve ekiplerin müdahalesiyle enerjisi düşürülen orman yangını rüzgârın etkisiyle yeniden etkili olmaya başladı.

Arıcak Köyü mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangına hem havadan hem karadan müdahaleler sürüyor.

Arazinin sarp ve engebeli olması olması ekiplerin işini zorlaştırırken iş makineleri ile arazözlere yol açma çalışmaları devam ediyor.
Enerjisi kırılan yangında alevler zaman zaman rüzgar nedeniyle yeniden etkili oluyor.

Üç kentte ormanlarımız yanıyor! Karabük, Bolu ve Çanakkale'de son durum - 4. Resim

