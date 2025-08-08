Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İtfaiye aracı alevlerin arasında kaldı! Canlarını zor kurtardılar, anbean kamerada

İtfaiye aracı alevlerin arasında kaldı! Canlarını zor kurtardılar, anbean kamerada

Çanakkale'de öğle saatlerinden itibaren süren yangında bir itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı. Alevlerin itfaiye aracının üzerine gelmesiyle ekipler canını zor kurtarırken o anlar kameralara yansıdı.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne yaklaştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip müdahale ederken havadan helikopter ve uçaklar müdahalesini sürdürüyor.

İtfaiye aracı alevlerin arasında kaldı! Canlarını zor kurtardılar, anbean kamerada - 1. Resim

ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR

Yangına müdahale eden Çanakkale Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekibi rüzgarın ters esmesi sebebiyle alevlerin arasında kaldı. Alevler itfaiye aracının üzerine gelirken dar alanda manevra yapamayan aracı terk eden ekipler koşarak bölgeden uzaklaştı.

İtfaiye aracı alevlerin arasında kaldı! Canlarını zor kurtardılar, anbean kamerada - 2. Resim

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

