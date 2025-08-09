Alevlerin ortasında kaldılar! Çanakkale'de orman işçilerinin zor anları kamerada

Çanakkale'nin Merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.20 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

ŞİDDETLİ RÜZGARLA YANGIN HIZLA YAYILDI

Yangın sırasında rüzgarın saatte 80 kilometre hıza varan şiddetle esmesiyle yangın kısa sürede büyük bir alanı kapladı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

EKİPLER ALEVLERİN ARASIDA KALDI

Öte yandan, yangına karadan arazözle müdahale eden ekiplerden biri ise alevler arasında kaldı. O anlar orman personelinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ekipler alevlerden araçlarıyla geri giderek kurtuldu.