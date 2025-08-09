Alevlerin ortasında kaldılar! Çanakkale'de orman işçilerinin zor anları kamerada
Çanakkale'nin Sarıcaeli köyünde çıkan orman yangına müdahale eden Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlerin arasında kaldı. Ekiplerin yaşadığı zor anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Çanakkale'nin Merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.20 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
ŞİDDETLİ RÜZGARLA YANGIN HIZLA YAYILDI
Yangın sırasında rüzgarın saatte 80 kilometre hıza varan şiddetle esmesiyle yangın kısa sürede büyük bir alanı kapladı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
EKİPLER ALEVLERİN ARASIDA KALDI
Öte yandan, yangına karadan arazözle müdahale eden ekiplerden biri ise alevler arasında kaldı. O anlar orman personelinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Ekipler alevlerden araçlarıyla geri giderek kurtuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı