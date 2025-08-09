Yangından geriye bir canı, bir kimliği, bir de telefonu kaldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan yangın, fırtınanın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Köylere ulaşan alevler, birçok evi küle çevirdi.

Alevlerde etkilenen köylerden biri olan Saçaklar köyünde de maddi hasar büyük. Yangında ormanlık alanlar, tarım arazileri, evler ve damlar zarar gördü. Evi yıkılan Faize Soran ise o anları mikrofonlara anlattı.

DUMANLARI GÜNEŞ TUTULMASI SANMIŞ

Bayramiç yangınında evini kaybeden Faize Soran, sabah saatlerinde köyüne döndüğünde gördüklerine inanamadı. Soran, "Kapıya çıktım. Gün yüzü böyle kararmış. Güneş tutulmuş dedim. Gökyüzüne bakarken şu taraftan bir duman. Orada fabrika var. Dedim gideyim alana çıkayım da haber vereyim. Meğerse millet ayağa kalkmış" dedi.

"YANGIN GELMİŞ, HİÇ FARKINDA DEĞİLİZ"

"Bana dediler ki git kimliğini al" diyen Soran, şu ifadeleri kullandı: