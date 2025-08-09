Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yangından geriye bir canı, bir kimliği, bir de telefonu kaldı

Yangından geriye bir canı, bir kimliği, bir de telefonu kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangınlarda evi zarar gören Faize Soran, "Geriye bir canım, bir telefonum bir de kimliğim kaldı" dedi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan yangın, fırtınanın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Köylere ulaşan alevler, birçok evi küle çevirdi.

Alevlerde etkilenen köylerden biri olan Saçaklar köyünde de maddi hasar büyük. Yangında ormanlık alanlar, tarım arazileri, evler ve damlar zarar gördü. Evi yıkılan Faize Soran ise o anları mikrofonlara anlattı.

Yangından geriye bir canı, bir kimliği, bir de telefonu kaldı - 1. Resim

DUMANLARI GÜNEŞ TUTULMASI SANMIŞ

Bayramiç yangınında evini kaybeden Faize Soran, sabah saatlerinde köyüne döndüğünde gördüklerine inanamadı. Soran, "Kapıya çıktım. Gün yüzü böyle kararmış. Güneş tutulmuş dedim. Gökyüzüne bakarken şu taraftan bir duman. Orada fabrika var. Dedim gideyim alana çıkayım da haber vereyim. Meğerse millet ayağa kalkmış" dedi.

Yangından geriye bir canı, bir kimliği, bir de telefonu kaldı - 2. Resim

"YANGIN GELMİŞ, HİÇ FARKINDA DEĞİLİZ"

"Bana dediler ki git kimliğini al" diyen Soran, şu ifadeleri kullandı:

"Evden kimliğimle telefonumu alıp çıkmam bir oldu. Jandarma bizi hemen köyden çıkardı. Meğerse yangın gelmiş buraya. Hiç farkında değiliz, haberimiz yok. Eviniz ne durumda? Gördüğün gibi evimiz şu. Ev denirse şu. Bütün her şeyiniz oradaydı. Bir canım, bir telefonum, bir de kimliğim. Başka bir şey yok..."

