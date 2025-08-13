Tır tünele sıkıştı! Taş Yolu ulaşıma kapandı

Kemaliye’de bulunan Taş Yoluna giren bir tır tünelde sıkıştı.

Tır, tünel girişinde yeterli mesafe olmaması nedeniyle tavan kısmına sıkışarak hem kendi yüküne hem de tünel iç yapısına zarar verdi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yol bir süre ulaşıma kapandı ve tırın kurtarılması için çalışma başlatıldı.