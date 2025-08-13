Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Tır tünele sıkıştı! Taş Yolu ulaşıma kapandı

Tır tünele sıkıştı! Taş Yolu ulaşıma kapandı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bir tırın tünele sıkışması sonrasında Taş Yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Kemaliye’de bulunan Taş Yoluna giren bir tır tünelde sıkıştı.

Tır tünele sıkıştı! Taş Yolu ulaşıma kapandı - 1. Resim

Tır, tünel girişinde yeterli mesafe olmaması nedeniyle tavan kısmına sıkışarak hem kendi yüküne hem de tünel iç yapısına zarar verdi. 

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yol bir süre ulaşıma kapandı ve tırın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

