Otogarda uzman çavuş dehşeti! Otobüs geç geldi diye silah çekti

Afyonkarahisar'da uzman çavuş olduğu öğrenilen Yusuf K., yolcu otobüsü 15 dakika rötar yaptığı için 20 yaşındaki görevliye silahını doğrulttu. Silahın tutukluluk yapmasıyla felaket önlenirken uzman çavuş gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Şehirlararası Otobüs Terminalinde Yusuf K. isimli şahıs bineceği otobüsün 15 dakika rötarlı gelmesine tepki gösterdi. 

İddiaya göre, firmanın görevlilerinden 20 yaşındaki Baran S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf K. ve aile üyeleri, Baran S. ile diğer görevlilere saldırdı. Tekme ve yumruklarla birlerine giren tarafları araya girenler sakinleştirmeye çalıştı.

SİLAHI TUTUKLULUK YAPTI

Bu esnada Yusuf K., belindeki silahı çekerek Baran S. ve yanındakilere doğrultup ateşlemek istedi. Ancak silah tutukluk yaparak ateş almadı.

Güvenlik kameralarına da anbean yansıyan olayda çevredeki diğer yolcular ise silahı görünce korku ve panik içinde kaçışmaya başladı. Olayın ardından özel güvenlikler ve otogarda bulunan polis ekipleri duruma müdahale etti.

AİLE BOYU SALDIRDILAR

Polis tarafından gözaltına alınan Yusuf K.'nin karakolda yapılan kimlik sorgulamasında jandarma uzman çavuş olduğu ortaya çıktı.

Olayda silah tutukluk yaptığı için ölümden dönen Baran S. yaşananları şöyle anlattı:

"Sırf bir yolcu otobüsü 15 dakika geç geldi diye bir jandarma personeli tarafından silah çekilip, tetiğine basılıp sırf o ilah tutukluluk yaptı diye ölmeyen birisiyim.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektöründe çalışıyorum. Yolcu otobüsü 15 dakika geç geldi diye ağabeyi, kardeş ve baba olan 3 kişi tarafından saldırıya uğradım. Bunlardan en küçük olan ve jandarma olarak görev yapmakta olan kişi toplum içerisinde, silahını çekip bana doğrultup ateş açmaya çalıştı. Bu olayın içerisinde olan 2 kişi jandarma olarak görev yapmakta"

Öte yandan, gözaltına alınan Yusuf K.'nın savcılığı sevk edildiği ve işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

