Durakta yolcu alan halk otobüsüne tır çarptı! 2'si ağır 3 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te durakta yolcu almak için bekleyen halk otobüsüne arkadan tır çarptı. Kazada otobüsteki 3 yolcu yaralanırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İpek Yolu adliye istikametinde durakta yolcu almak için bekleyen Fatih Dalkan idaresindeki halk otobüsüne, aynı yönde seyir halinde olan ve arkadan gelen İsmet Ekrem idaresindeki tır çarptı.
YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR
Çarpmanın etkisiyle halk otobüsü içerisinde bulunan yolculardan 3'ü yaralanırken; çevredekilerin durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sinem Eryılmaz