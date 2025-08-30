Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda otobüs yandı, yolcular son anda tahliye edildi

Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda otobüs yandı, yolcular son anda tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda otobüs yandı, yolcular son anda tahliye edildi
Otobüs Yangını, TAG Otoyolu, Nevşehir, Şanlıurfa, Tahliye, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda, Nevşehir’den Şanlıurfa’ya giden otobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoför, 31 yolcuyu tahliye ederek facianın önüne geçti. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular yakındaki bir dinlenme tesisine yönlendirildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

E.B. (58) idaresindeki 50 DK 519 plakalı otobüs Nevşehir'den Şanlıurfa'ya gitmek için yola çıktı. TAG otoyolu üzeri Nurdağı istikametinde henüz bilinmeyen nedenle otobüsün motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden şoför E.B. otobüsü yol kenarında durdurarak 31 yolcuyu tahliye etti.

İhbar üzerinde bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular, otoyol yakınında bulunan bir dinlenme tesisine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manchester United - Burnley maçı hangi kanalda, ne zaman? Canlı yayın kanalı belli olduABD'den BM öncesi tepki çeken karar: Abbas ve Filistinli yetkililere vize engeli
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Önce otomobile çarptı ardından refüje devrildi! Feci kazada 3'ü ağır çok sayıda yaralı var - 3. SayfaÖnce otomobile çarptı ardından refüje devrildi!Muğla'da zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi - 3. SayfaMuğla'da zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdiAnkara'da konser sırasında kavga çıktı! - 3. SayfaAnkara'da konser sırasında kavga çıktı!İstanbul'da "huzur" uygulaması! Polis her ilçede sahadaydı - 3. Sayfaİstanbul'da "huzur" uygulaması! Polis her ilçede sahadaydıOrdu'da 'patpat' uçuruma yuvarlandı, can pazarı yaşandı! - 3. SayfaUçuruma yuvarlandı, can pazarı yaşandı!Tunceli'de silahlı saldırı! Can kaybı ve yaralı var - 3. SayfaTunceli'de silahlı saldırı! Can kaybı ve yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...