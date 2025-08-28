Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beyoğlu'nda korkutan patlama! 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 5 katlı binada korkutan bir patlama meydana geldi. Yangının tüpten kaynaklandığı belirtilirken, binanın çatısını yaşanan patlama sonucu alevler sardı. Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

İstanbul Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Yayla Sokak'ta saat 21.00 sıralarında 5 katlı bir binanın çatısında patlama meydana geldi.

PATLAMANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Tüpten kaynaklandığı iddia edilen patlamanın ardından binanın çatısını alevler sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle belediye ekipleri binanın doğal gaz akışını kesti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binada yaşayanlar ise tahliye edildi.

YANGIN, 1 SAATLİK MÜDAHALE SONRASI SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

"ALLAH'TAN KİMSE YOKTU"

Patlama seslerinin ardından yardıma koştuklarını söyleyen Ali Güngör, "Yangın anında biz binaya girdik insanlar var mı çocuklar var mı diye. Baktığımızda binayı komple sarmıştı. Sardığı gibi de baktık kimse var mı diye. Kimse Allah'tan yoktu. Sonradan doğal gazları kapattık ve itfaiyeye haber verdik. Tüp patladı ama ondan sonra da bir şey patladı, ne olduğunu bilmiyoruz. Tüpün patlaması kesin. Patlama sonrası geldik, müdahale ettik. İtfaiyeyi aradık. Allah’tan can kaybı olmadı" diye konuştu.

