Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da 'yeni nesil' suç çeteleri ablukada! Esenyurt, Beyoğlu, Şişli... Çok sayıda ilçede operasyon

İstanbul'da 'yeni nesil' suç çeteleri ablukada! Esenyurt, Beyoğlu, Şişli... Çok sayıda ilçede operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Suç, Operasyon, İstanbul, Emniyet, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un 10 ilçesinde çetelere yönelik düzenlenen operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı. "Eski nesil, yeni nesil fark etmez tüm suç gruplarıyla mücadelemiz devam edecek" sözleriyle operasyon hakkında bilgi veren Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şüphelilerden 16'sının tutuklandığını duyurdu.

Çetelere yönelik operasyonların bir ayağı da İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karışan yeni nesil suç çetelerine yönelik 10 ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

10 İLÇEDE DEV OPERASYON

18-27 Ağustos tarihleri arasında Küçükçekmece, Bakırköy, Arnavutköy, Esenyurt, Beyoğlu, Bağcılar, Beylikdüzü, Sancaktepe, Şişli ve Eyüpsultan ilçelerinde gerçekleşen operasyonlarda, 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; 17 adet tabanca, 225 adet fişek, 2 adet kask, 2 adet mont, 1 adet çelik yelek, 23 bin 400 lira ve 200 euro nakit para ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 13 şahıs hakkındaki işlemler devam ediyor.

SUÇ UNSURLARI SERGİLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ele geçirilen suç unsurları, silahlar, mühimmat ve diğer suç delilleri sergilendi.

"ESKİ NESİL, YENİ NESİL FARK ETMEZ"

Basın açıklaması yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Asayiş Şube Müdürlüğü'müzce son 10 gün içerisinde 10 ilçemizde tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karışan motosikletli suç çetelerine yapılan operasyonlar kapsamında 29 şahıs gözaltına alınmış, 16 şahıs tutuklanmış, 13 şahıs ile ilgili adli işlemler devam etmektedir.

Operasyonlar sonucunda, 1 adet çelik yelek, 17 adet tabanca ele geçirmiştir. Eski nesil, yeni nesil fark etmeksizin tüm suç grupları ile mücadelelerimizi kararlılık ile sürdürüyoruz. Dün Organize Suçla Şube Müdürlüğü'müzün başarılı çalışmalarını paylaştık, bugün de Asayiş Şube Müdürlüğü'müzdeyiz. Arkadaşlarımızla huzurlu ve güvenli bir İstanbul için 7 gün 24 saat çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'le görüştü! "Barış" mesajı verdiBalık sezonu ne zaman açılıyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yengesi, damadı öldürmüştü: Düğün evi, cenaze evi oldu... - 3. SayfaYengesi öldürmüştü! Herkes cenazeye koştuKoyun kavgası kanlı bitti: Arif Duran’dan 10 gün sonra acı haber - 3. SayfaKoyun kavgası kanlı bitti: 10 gün sonra acı haberi geldiRus yüzücünün ardından sırra kadem basmıştı: Belaruslu iş adamı Anatol Kotau'nun akıbeti belli oldu - 3. SayfaBelaruslu iş adamının akıbeti belli olduDiyarbakır'da güpegündüz çocuk kaçırmaya kalkıştı! Dehşet anları kamerada - 3. SayfaGüpegündüz çocuk kaçırmaya kalkıştıEşinin bir cümlesiyle intihardan vazgeçti! Antalya'da hareketli anlar... - 3. SayfaEşinin bir cümlesiyle intihardan vazgeçti!İzmir'de işçi servisiyle ticari araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var - 3. Sayfaİşçi servisi ticari araçla çarpıştı
Sonraki Haber Yükleniyor...