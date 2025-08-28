Teğmenlerin kılıçlı korsan yemini gündem olmuştu! MSB'den Harp Okullarındaki mezuniyet açıklaması

Geçen yıl 30 Ağustos'ta Harp Okulları mezuniyetinde bir grup teğmen, disiplin kurallarına karşı gelerek kılıçlı korsan yemini etmişti.

Bu gelişmenin ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmış ve 5 teğmen ordudan ihraç edilmişti. Gözler bu seneki törene çevrilmişken MSB'den yeni bir açıklama geldi.

"ORTAK TEK TÖREN YAPILACAK"

Bakanlık kaynakları, bu yıl MSÜ Harp Okullarından mezun olacak Teğmenler için neden Kara Harp Okulu'nda tek bir tören yapılacağına ilişkin soruları da cevapladı. Bakanlık kaynakları, bu konuda basında ve sosyal medyada çeşitli spekülasyonlar olduğuna dikkat çekerek, gündeme getirilen iddialarla ilgili şu cevapları verdi:

"2025 yılı Harp Okulları Mezuniyet Töreni, Sayın Cumhurbaşkanımızın 31 Ağustos'ta yurt dışına seyahati nedeniyle ayrı ayrı değil ortak bir törenle Kara Harp Okulu'nda icra edilecektir.

TEĞMENLER DIŞARI ÇIKAMIYOR İDDİASINA CEVAP

Mezun olacak ve törende görevli askeri öğrenciler 17 Ağustos 2025 tarihinde Kara Harp Okulu'na katılış yapmışlardır. 18-29 Ağustos tarihleri arasında planlanan provalar törenin icra edileceği saatte yapılmaktadır. Provalar sonrasında askeri öğrencilerin ihtiyaçları ve istekleri dikkate alınarak 19.00-23.30 saatleri arasında ihtiyacı olanlara günlük izin verilmektedir. Dileyen dışarı çıkabilmekte, istirahat etmek isteyen de Harp Okulu'nda kalabilmektedir.

"TEĞMENLERİN OKULDAN UZAKLAŞTIRILMALARI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Provaların 28 Ağustos'ta sonlandırılıp teğmenlerin 30 Ağustos'a kadar okuldan uzaklaştırılmaları söz konusu olmayıp 29 Ağustos günü genel prova icra edilecektir. Yani 18-29 Ağustos tarihleri arasında provalar günlük olarak icra edilmektedir.

"HER TEĞMEN, AİLESİNDEN 4 KİŞİ GETİREBİLECEK"

Kara Harp Okulu tören alanının 4 bin olan kapasitesi yapılan genişletme çalışmaları ile 6 bine çıkarılmıştır. Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu'ndan toplam bin 405 askeri öğrenci mezun olacağından, kapasiteye uygun olarak her mezun için dört aile ferdi olacak şekilde kontenjan verilmiştir. Davetli ailelerin girişlerinin hızlı ve güvenli olması maksadıyla, davetli kimlik bilgileri sisteme yüklenmiş ve barkod sistemi kullanılarak giriş sağlanacaktır.

"TELEFONLARIN TOPLANACAĞI İDDİALARI YALANDIR"

Tören bitiminde mezun olan teğmenlerin aileleri ile buluşma yerleri planlanmış ve bu yerler posterlerle süslenmiştir. Aileler Teğmenlerle beraber fotoğraf çektirebilecek ve beraber vakit geçirebileceklerdir. Ayrıca ailelere burada ikramlarda bulunulacaktır. Törene katılan ailelerin cep telefonları da teslim alınmayacaktır. Ailelerin cep telefonlarının toplanacağı iddiaları doğru değildir. Sonuç olarak, ortak tören olması sebebiyle yapılan ve törenin işleyişini kolaylaştıran düzenlemelerle ilgili yanlış ve eksik bilgiler içeren iddialar gerçeği yansıtmamakta, kasıtlı olarak paylaşılan bu hususlar kamuoyunu yanıltma ve TSK'nın itibarını zedeleme amacı taşımaktadır."

"TERÖRİSTLERİN TÜNELLERİ BİR BİR İMHA EDİLİYOR"

Türkiye'nin savunma ve güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetlerinin 7 gün 24 saat esasıyla var gücüyle çalıştığını söyleyen Zeki Aktürk, TSK'nın gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında son bir haftada gerçekleşen faaliyetlere dair bilgi vererek, "Barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen; teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiştir. Suriye Harekât Alanlarında devam eden ‘tünel imha' faaliyetleri kapsamında, son bir haftada Menbic bölgesinde imha edilen 8 kilometre uzunluğundaki tünel ile imha edilen tünel uzunluğu 556 kilometre olmuştur" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'NİN ALACAĞI HER TÜRLÜ TEDBİRE DESTEK VERECEĞİZ"

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Türkiye, Suriye'nin; toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyan, bölücü unsurlara geçit vermeyen merkezi bir yönetim modeliyle istikrara kavuşacağına inanmaktadır. Suriye hükümeti ülkedeki her türlü etnik ve mezhepsel gruba eşit mesafede yaklaşma niyetiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılıdır ve bu doğrultuda atılan her adım bölge barışına katkı sağlamaktadır.13 Ağustos 2025 tarihinde Suriye ile imzalanan ‘Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' çerçevesinde, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri devam etmektedir.

Bu kapsamda, Suriye'nin talepleri doğrultusunda kurulması planlanan eğitim merkezleriyle ilgili olarak Türkiye gereken katkıyı sağlayacaktır. Türkiye, Suriye Hükümetinin kendi birlik ve bütünlüğünü korumak için alacağı her türlü tedbire destek verecektir."