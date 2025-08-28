Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Firari her yerde aranıyor
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç oturduğu kafede silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Meriç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Dün akşam İstanbul Çekmeköy'de bir kafede silah sesleri yükseldi. Alemdağ Spor Kulübü Başkanı 49 yaşındaki Tuncay Meriç, kurşunların hedefi oldu.
İddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle başından vurulan Meriç, hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olay yerinden kaçtı, olay yerine ekipler sevk edildi.
ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR!
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Başkan Meriç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polisin şüpheli şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.
