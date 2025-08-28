Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Firari her yerde aranıyor

Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Firari her yerde aranıyor

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç oturduğu kafede silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Meriç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün akşam İstanbul Çekmeköy'de bir kafede silah sesleri yükseldi. Alemdağ Spor Kulübü Başkanı 49 yaşındaki Tuncay Meriç, kurşunların hedefi oldu. 

İddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle başından vurulan Meriç, hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olay yerinden kaçtı, olay yerine ekipler sevk edildi. 

Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Firari her yerde aranıyor - 1. Resim

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR!

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Başkan Meriç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Firari her yerde aranıyor - 2. Resim

Polisin şüpheli şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

