16 yaşındaki çocuk annesini taciz eden adamı yaraladı! Olaydan hemen sonra gazetecileri aradı

Korkunç olay Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Ardahan'da çalışan 16 yaşındaki E.S., Erzurum'da yaşayan annesinin ev sahibi tarafından rahatsız edildiğini öğrendi.

Ev sahibi L.B.'nin annesini uzun süredir müstehcen ifadelerle rahatsız ettiğini öğrenen E.S., şahsın iş yerine gitti. Burada şahsa "Sen misin?" diyen E.S., daha sonra yanında getirdiği sallama olarak tabir edilen bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan L.B. ağır yaralandı.

GAZETEYE KENDİNİ İHBAR ETTİ

Şahıs ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan L.B.'nin hayati tehlikesi devam ederken, olay yerinden kaçan E.S. sosyal medya üzerinden Pusula Gazetesi'ne ulaşarak, kendini ihbar etti.

Soğukkanlılıkla bıçaklama anlarını anlatan E.S., saldırıyı namusu için gerçekleştirdiğini söyledi. Çocukla önce mesaj yoluyla, daha sonra telefon ile görüşen gazete ekibi, olayı Emniyet İl Müdürlüğüne bildirdi.

"ALLAH İÇİN NAMUS İÇİN PAYLAŞIN"

Haksız tahrikten yararlanmak ve emniyete delil sunmak için ev sahibini bıçakladığını anlatan çocuk şunları söyledi:

"Annemle babam uzun zamandır ayrı. Bu adam annemi dakika başı rahatsız ediyor. Ses kayıtları da elimizde. Benim içim rahat. Annem bana anlatmıyor, kardeşim ses kayıtlarını bana attı. Anneme bir şey demedim. Sabah eve gittim, annem ağlıyor. Ben de dayanamadım. Vurdum, kaçtım. 5 yerinden vurdum. Kolundan, bacağından bıçakladım. Teslim olacağım. Olay namus mevzusu. Adam otel sahibi bir de evi var. Ahlaksız tekliflerde bulundu. Sizden ricam namus için Allah için paylaşın. "

Yaklaşık 5 saat boyunca aranan E.S., akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtinde cadde üzerinde yürürken Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan çocuk, ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.