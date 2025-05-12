Çekmeköy'de inşaat alanında göçük! Bir işçi hayatını kaybetti

Göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda göçük altındaki işçilerden Cafer Tülek yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Diğer işçi Yasin Tülek'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.