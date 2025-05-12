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Çekmeköy'de inşaat alanında göçük! Bir işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çekmeköy'de bir inşaat alanında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılırken, diğerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çekmeköy'de bulunan inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda göçük altındaki işçilerden Cafer Tülek yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çekmeköy'de inşaat alanında göçük! Bir işçi mahsur kaldı - 1. Resim

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Diğer işçi Yasin Tülek'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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