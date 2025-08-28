Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > F16 savaş uçağı yere çakıldı! Alev topuna dönen uçakta pilot can verdi

F16 savaş uçağı yere çakıldı! Alev topuna dönen uçakta pilot can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Polonya, F-16 Savaş Uçağı, Kaza, Pilot, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Polonya’da gösteri provası sırasında Polonya Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibinde yer alan bir F16 savaş uçağı yere çakıldı. Pilot kazada hayatını kaybetti.

Polonya’da Radom Uluslararası Hava Gösterisi provası sırasında korkunç bir kaza meydana geldi.

F16 SAVAŞ UÇAĞI PROVA SIRASINDA ÇAKILDI

Polonya Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi Tiger Demo’da yer alan bir F16 savaş uçağı, prova sırasında yere çakıldı.

PİLOT ALEV TOPUNA DÖNEN UÇAKTAN SAĞ ÇIKAMADI

Düşen uçak alev topuna dönerken, pilot hayatını kaybetti. Uçağın düştüğü Radom Havalimanı'ndaki pist kullanılamaz hale gelirken, kaza anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

F16 savaş uçağı yere çakıldı! Alev topuna dönen uçakta pilot can verdi - 1. Resim

ULUSLARARASI GÖSTERİ İPTAL EDİLDİ

Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka, pilotun kazada öldüğünü doğrulayarak, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'nin olay yerine doğru yola çıktığını ifade etti.

Polonya basını, kaza nedeniyle hafta sonu düzenlenecek olan Radom Uluslararası Hava Gösterisi‘nin iptal edildiğini aktardı. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

2007'deki Radom Uluslararası Hava Gösterisi’nde meydana gelen kazada 2 pilot hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

7 okula bomba tehdidi! Güney Kore'de kabus senaryosuPolonya’da korkunç F-16 kazası: Pilot hayatını kaybetti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Polonya’da korkunç F-16 kazası: Pilot hayatını kaybetti! - DünyaF16 savaş uçağı yere çakıldı7 okula bomba tehdidi! Güney Kore'de kabus senaryosu - Dünya7 okula bomba tehdidi! Güney Kore'de kabus senaryosuTrump'tan Rusya'nın Kiev saldırısına 'ilginç' tepki! "Şaşırmadım" - DünyaTrump'tan Rusya'nın Kiev saldırısına 'ilginç' tepki!Yüzlerce yıl saklı kalacaktı! Prenses Diana'nın zaman kapsülü erken açıldı, 34 yıllık sır gün yüzüne çıktı - DünyaPrenses Diana'nın zaman kapsülü erken açıldıİsrail ordusu, Sana'ya hava saldırısı düzenledi - Dünyaİsrail ordusu, Sana'ya hava saldırısı düzenledi3 Avrupa ülkesi İran'a yaptırım için BM'ye başvurdu - Dünya3 Avrupa ülkesi İran'a yaptırım için BM'ye başvurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...