Haberler > 3. Sayfa > Hakkari-Van karayolunda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hakkari-Van karayolunda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari-Van karayolunda tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Uzun süre trafiğe kapalı kalan yolda araç kuyruğu kilometrelerce uzadı.

Hakkari-Van karayolu Dikilitaş köyü civarında korkunç bir kaza meydana geldi. İran plakalı bir tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu hafif ticari araçta bulunan 5 kişiden 3’ü olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ARAÇ KUYRUĞU KİLOMETRELERİ BULDU

Kaza nedeniyle Hakkari-Van karayolu uzun süre trafiğe kapalı kalırken, araç kuyruğu kilometrelerce uzadı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol tekrar kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

