Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hakkari'de orman yangını! Ekipler bölgede

Hakkari'de orman yangını! Ekipler bölgede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hakkari&#039;de orman yangını! Ekipler bölgede
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Dağlıca köyünde bulunan yasaklı alanda orman yangını çıktı. 2 gündür devam eden yangını söndürmek için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca, Dilekli ve Dibecik köylerin üçgeninde bulunan yasaklı ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

2 gündür devam eden yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Söndürme çalışmaları devam ederken, ekiplere askeri helikopter de destek veriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya'da şaşırtan olay! Rus turistten Türk çalışana iş teklifi... Önerdiği maaş şaşkına çevirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin bizim için millî bir meseledir - GündemTBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin bizim için millî bir meseledirKomisyonda 'milli egemenlik' hedef alındı iddiası! DMM'den provokasyona geçit yok - GündemKomisyonda 'milli egemenlik' hedefte iddiasına jet yalanlamaKIZILELMA manevra yaptı AKINCI görüntüledi! Gök Vatan'da göğüs kabartan anlar - GündemKIZILELMA manevra yaptı AKINCI görüntüledi!İYİ Parti'de toplu istifa! "Bu karar siyasi değil, vicdani" - GündemİYİ Parti'de toplu istifa!281 kişiyi taşıyordu, kalkıştan hemen sonra alev aldı! Yolcu uçağında korku dolu anlar - GündemKalkıştan hemen sonra alev aldı!Zamana karşı yarış! Anne ve kızı son anda kurtarıldı - GündemZamana karşı yarış! Anne ve kızı son anda kurtarıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...