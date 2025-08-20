Hakkari'de orman yangını! Ekipler bölgede

Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca, Dilekli ve Dibecik köylerin üçgeninde bulunan yasaklı ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

2 gündür devam eden yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Söndürme çalışmaları devam ederken, ekiplere askeri helikopter de destek veriyor.