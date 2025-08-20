Ankara'da gece yarısı korkutan yangın! Eymir Gölü yakınında alevler yükseldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Ankara'da Gölbaşı ilçesi Karataş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, çevredeki vatandaşlardan gelen yangın ihbarı üzerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Bölgede güvenlik tedbirleri alındı. Olay yerine giden ekiplerin yangına müdahalesi sonucu ağaçlık alana sıçraması önlenen yangın, kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı