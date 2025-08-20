Ankara'da gece yarısı korkutan yangın! Eymir Gölü yakınında alevler yükseldi

Ankara'da Gölbaşı ilçesi Karataş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, çevredeki vatandaşlardan gelen yangın ihbarı üzerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Bölgede güvenlik tedbirleri alındı. Olay yerine giden ekiplerin yangına müdahalesi sonucu ağaçlık alana sıçraması önlenen yangın, kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.