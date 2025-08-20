Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara'da gece yarısı korkutan yangın! Eymir Gölü yakınında alevler yükseldi

Ankara'da gece yarısı korkutan yangın! Eymir Gölü yakınında alevler yükseldi

- Güncelleme:
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Ankara'da Gölbaşı ilçesi Karataş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, çevredeki vatandaşlardan gelen yangın ihbarı üzerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Ankara'da gece yarısı korkutan yangın! Eymir Gölü yakınında alevler yükseldi - 1. Resim

YANGIN KONTROL ALTINDA 

Bölgede güvenlik tedbirleri alındı. Olay yerine giden ekiplerin yangına müdahalesi sonucu ağaçlık alana sıçraması önlenen yangın, kontrol altına alındı.

Ankara'da gece yarısı korkutan yangın! Eymir Gölü yakınında alevler yükseldi - 2. Resim

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

