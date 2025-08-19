Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sigara izmariti itfaiyeyi alarma geçirdi! Yangın paniği, felaketinin önüne geçildi

Muğla'da müstakil bir evin çatısına atılan sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi felaketin önüne geçti.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

SİGARA İZMARİTİ ÇATIYI ATEŞE VERDİ

Yangın, Orhaniye Mahallesi Sağlık Sokak’ta bulunan bir evin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıda biriken yaprakların üzerine atılan sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı.

MAHALLEDE PANİK, İTFAİYE ALARMA GEÇTİ

Yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polis sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, çatıda tutuşan yaprakları kontrol altına alarak yangını büyümeden söndürdü. Mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

