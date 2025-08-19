Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
281 kişiyi taşıyordu, kalkıştan hemen sonra alev aldı! Yolcu uçağında korku dolu anlar

Gündem Haberleri

Mürettebat ile birlikte 281 kişiyi taşıyan ve Yunanistan-Almanya seferini yapan yolcu uçağının motoru kalkıştan hemen sonra alev aldı. Uçak İtalya'daki Brindisi Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

Yunanistan-Almanya seferini yapan yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre motoru alev aldı.

Yunanistan’ın Korfu Adası’ndan Almanya’nın Düsseldorf kentine gitmek üzere havalanan Condor Havayolları’na ait Boeing 757 tipi yolcu uçağının sağ kanadındaki motor kalkıştan kısa bir süre sonra alev aldı.

281 kişiyi taşıyordu, kalkıştan hemen sonra alev aldı! Yolcu uçağında korku dolu anlar - 1. Resim

İTALYA'YA ACİL İNİŞ!

Uçakta bulunan 273 yolcu ve 8 mürettebat korku dolu anlar yaşarken, uçak İtalya'daki Brindisi Havalimanı'na acil iniş yaptı.

281 kişiyi taşıyordu, kalkıştan hemen sonra alev aldı! Yolcu uçağında korku dolu anlar - 2. Resim

'ARTIK BİTTİ' DİYE DÜŞÜNDÜM

Yolculardan biri Alman basınına yaptığı açıklamada, "Birdenbire elektrikler birkaç saniyeliğine kesildi ve artık yükselemediğimizi fark ettik. İnanılmaz derecede korkunç bir deneyimdi. Veda mesajları gönderdim çünkü 'artık bitti' diye düşündüm" dedi.

281 kişiyi taşıyordu, kalkıştan hemen sonra alev aldı! Yolcu uçağında korku dolu anlar - 3. Resim

Olayda yaralanan olmazken, Condor Havayolları’ndan bir sözcü, yangının kimyasal bir reaksiyondan kaynaklandığını söyledi. Uçakta inceleme başlatıldı.

