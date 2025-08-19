281 kişiyi taşıyordu, kalkıştan hemen sonra alev aldı! Yolcu uçağında korku dolu anlar

Yunanistan-Almanya seferini yapan yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre motoru alev aldı.

Yunanistan’ın Korfu Adası’ndan Almanya’nın Düsseldorf kentine gitmek üzere havalanan Condor Havayolları’na ait Boeing 757 tipi yolcu uçağının sağ kanadındaki motor kalkıştan kısa bir süre sonra alev aldı.

İTALYA'YA ACİL İNİŞ!

Uçakta bulunan 273 yolcu ve 8 mürettebat korku dolu anlar yaşarken, uçak İtalya'daki Brindisi Havalimanı'na acil iniş yaptı.

'ARTIK BİTTİ' DİYE DÜŞÜNDÜM

Yolculardan biri Alman basınına yaptığı açıklamada, "Birdenbire elektrikler birkaç saniyeliğine kesildi ve artık yükselemediğimizi fark ettik. İnanılmaz derecede korkunç bir deneyimdi. Veda mesajları gönderdim çünkü 'artık bitti' diye düşündüm" dedi.

Olayda yaralanan olmazken, Condor Havayolları’ndan bir sözcü, yangının kimyasal bir reaksiyondan kaynaklandığını söyledi. Uçakta inceleme başlatıldı.