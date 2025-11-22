YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde af çalışmasının Meclis’e sunulmak üzere olduğunu belirtirken, öğretim üyeleri için emeklilik yaşının 72’ye, özel sözleşmeyle ise 75’e kadar çıkarılabileceğini söyledi.

ESMA ALTIN / ANKARA - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde af ile alakalı bir çalışma yaptıklarını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Özvar, “Bilhassa azami süreyi doldururken staj veya intörnlük aşamasında öğrencilik hakkını kaybedenlerle alakalı bir düzenlemeyi şu anda Meclisimize sunmak üzereyiz” dedi.

EMEKLİLİK YAŞI 72'YE ÇIKABİLİR

Öğretim üyelerinin halihazırda 67 olan emekli yaşıyla ilgili de bir düzenleme planladıklarını ifade eden YÖK Başkanı Özvar, “Emeklilik yaşının 72'ye kadar çıkarılabileceğini düşünüyoruz. 72’den de 75’e kadar üniversiteler ile öğretim üyesi arasında hususi bir sözleşmeyle 75’e kadar da uzatılabileceği kanaatini taşıyoruz. Bundan sonrası Meclisimizin vereceği kararla şekillenecektir” diye konuştu.

