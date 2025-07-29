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THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular acil tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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THY, Uçuş, Antalya, Yangın, İniş, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul-Antalya uçuşunu gerçekleştiren THY uçağı, Antalya Havalimanı'na sert inişinin ardından iniş takımlarındaki aşırı ısınma nedeniyle yangın ihtimali üzerine acil tahliye edildi.

Türk Hava Yollarının (THY) TK2430 sefer sayılı İstanbul-Antalya uçuşunu gerçekleştiren uçağın iniş takımlarından duman çıkması nedeniyle yolcular tahliye edildi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TC-LKF tescilli Boeing 777 uçağının Antalya'da piste normal iniş yapmasının ardından taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini kaydetti.

THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular acil tahliye edildi - 1. Resim

İtfaiye ekiplerinin tavsiyesi doğrultusunda tedbiren acil durum tahliyesini sağlayan slide açılarak yolcuların uçaktan indirildiğini belirten Üstün, şu bilgileri paylaştı:

"Yolcularımızın tahliyesi vakitlice gerçekleştirilmiş, herhangi bir yaralanma olmamıştır. İlgili seferin dönüş uçuşu için ilave sefer planlanmış olup, uçağın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır. İlk incelemede dumanın hidrolik borusunda oluşan teknik bir arızadan kaynaklandığı görülmüştür."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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