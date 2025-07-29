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THY, Halep uçuşlarına yeniden başlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türk Hava Yolları, Suriye, Halep, Uçuşlar, THY, Seyahat, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk Hava Yolları, Suriye'nin Halep kentine uçuşlara yeniden başlıyor. THY, 1 Ağustos tarihinden itibaren İstanbul-Halep hattında her gün gidiş geliş uçuşu düzenleyecek.

Türk Hava Yolları (THY) Suriye'nin Halep kentine seferlerin 1 Ağustos'ta yeniden başlayacağını duyurdu.

THY'den yapılan duyuruya göre, İstanbul-Halep hattında uçuşlar her gün karşılıklı olarak icra edilecek.

Hattın yeniden açılışına özel gidiş-dönüş 299 dolardan başlayan fiyatlarla biletler satın alınabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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