THY, Halep uçuşlarına yeniden başlıyor
Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Türk Hava Yolları, Suriye'nin Halep kentine uçuşlara yeniden başlıyor. THY, 1 Ağustos tarihinden itibaren İstanbul-Halep hattında her gün gidiş geliş uçuşu düzenleyecek.
Türk Hava Yolları (THY) Suriye'nin Halep kentine seferlerin 1 Ağustos'ta yeniden başlayacağını duyurdu.
THY'den yapılan duyuruya göre, İstanbul-Halep hattında uçuşlar her gün karşılıklı olarak icra edilecek.
Hattın yeniden açılışına özel gidiş-dönüş 299 dolardan başlayan fiyatlarla biletler satın alınabilecek.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mesut Şahin