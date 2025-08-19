Karadeniz'de ciğerlerimiz yanıyor! Sinop'ta alevler yükseldi, ekipler müdahale ediyor

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yükselen alevlerin ardından bu kez Karadeniz'de orman yangını çıktı. Sinop'ta çıkan yangına müdahale ediliyor.

EKİPLER YANGINA MÜDAHALE İÇİN SEVK EDİLDİ

Sinop'un Türkeli ilçesinin Kuşçular köyünde meydana gelen yangına kısa sürede müdahale etmek üzere Sinop, Ayancık, Türkeli ve Çatalzeytin ilçelerinden orman işletme ile belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

YERLEŞİM YERLERİ TEHDİT ALTINDA MI?

Beş arazöz ve su ikmal araçlarıyla yangına karadan müdahale sürerken, yetkililer yangının örtü yangını şeklinde ilerlediğini ve yerleşim alanlarını tehdit etmediğini bildirdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "19 Ağustos Salı günü saat 15.45'te ilimiz Türkeli ilçesi Kuşçular köyü mevkiinde orman yangını meydana gelmiştir. Yangın bölgesine; orman, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. An itibarıyla; 5 arazöz ve su ikmal ekipleri yangına aktif şekilde müdahale etmektedir. Yangın söndürme çalışmaları karadan aralıksız devam etmektedir. Yangın örtü yangını şeklinde olup, yerleşim alanlarını tehdit etmemektedir. Yangına müdahale eden tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz" denildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

Vali Mustafa Özarslan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 5 arazöz ve su ikmal ekiplerinin yangına aktif şekilde müdahale ettiğini bildirdi.

Yangının saat 17.35 itibarıyla kontrol altına alındığını belirten Özarslan, "Soğutma çalışmalarına kesintisiz devam etmekteyiz. Yangının kontrol altına alınmasında görev alıp çalışan bütün kahraman mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederim. 'Yeşil vatan'ımızı korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​