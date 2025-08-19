Binlerce hektar alan küle dönmüştü: 5 kişi el ele verip yapmış!

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Anadolu Ajansı
İzmir'de 7 bin 11 metrekarelik alanda etkili olan ve 3 bin 630 ağacın küle dönmesine neden olan yangının iddianamesi tamamlandı. Yangının define arayan 5 kişi tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayadibi Mahallesi Çaltıçukuru mevkisinde 10 Mayıs'ta yangın çıktı. Alevler binlerce ağacı küle çevirdi. Olayın kaçak kazı yapan şahıslarca gerçekleştirildiği ortaya çıktı. 

Yangına neden olan A.Ş. (20), V.T. (40), E.K. (21), A.A.Ş. (20) ve A.Ş. (20) hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Tutuklu 5 sanık hakkında "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "olası kastla orman yakma" suçlarından 18'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

3 ARAÇLA GELİP KEŞİF YAPMIŞLAR

İddianamede sanıkların, suç işlemeye karar verdikleri ve fikir birliği içerisinde hareket ederek define bulmak amacıyla Kayadibi Mahallesi Çaltıçukuru mevkisine 3 araçla gelerek keşif yaptıkları belirtildi.

Olay yerinde 180 santimetre genişliğinde, 350 santimetre derinliğinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine yer verilen iddianamede, el yapımı olduğu tespit edilen "patlayıcı madde" ile çukurun patlatıldığı kaydedildi.

PATLATIP GİTTİLER

İddianamede, patlamanın ardından sanıkların geldikleri araçlarla döndükleri, çukurda çıkan yangının yayılarak büyüdüğü ifade edildi.

BİNLERCE AĞAÇ KÜLE DÖNDÜ

Yangının başlangıç yerinin kazı yapılan alan ve çevresinin olduğunun tespit edildiği belirtilen iddianamede, kazı yapılan alanın çevresinde delil niteliğinde malzeme ve materyaller bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, yangının 7 bin 11 metrekarelik alanda etkili olduğu, 3 bin 630 kızılçam ağacının yanarak zarar gördüğü belirtilerek, yangının ihmal ve dikkatsizlik sonucu çıktığı ifade edildi.

İzmir'in Bornova ilçesi Kayadibi Mahallesi Çaltıçukuru mevkisinde, 10 Mayıs'ta kaçak kazı yaparken orman yangını çıkardığı iddiasıyla yakalanan 5 kişi tutuklanmıştı.

Jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede yaklaşık 3,5 metre derinliğinde çukur tespit etmişti.

Sanıkların kazı malzemesi olduğu değerlendirilen araç gereçleri hafif ticari araca yükledikleri anlar, güvenlik kamerası kayıtlarında yer almıştı.

