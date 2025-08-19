Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kaçak petrol kuyusunda facia! Ölü ve yaralılar var

Kaçak petrol kuyusunda facia! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kaçak petrol kuyusunda facia! Ölü ve yaralılar var
Endonezya, Yangın, Petrol, Ölü, Yaralı, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Endonezya'da kaçak bir petrol kuyusunda üç gün önce çıkan yangın sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yangına müdahale sürüyor.

Endonezya'nın Orta Java eyaletine bağlı Blora kasabasındaki kaçak petrol kuyusunda pazar günü çıkan meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Kaçak petrol kuyusunda facia! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Blora Afet Yönetim Ajansı (BPBD) yetkilisi Agung Triyono, şu ana kadar en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı. Çevredeki yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinden yaklaşık 750 kişi tahliye edildi.

Kaçak petrol kuyusunda facia! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Üç gün önce çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trump yeniden Zelenskiy’e yüklendi! "Putin’e verilen bir söz vardı"Milyonlara faizsiz kredi müjdesi! Hangi banka ne kadar veriyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump yeniden Zelenskiy’e yüklendi! "Putin’e verilen bir söz vardı" - DünyaTrump'tan flaş sözler! 'Çok fazla toprak alacaklar'Güneş’te açılan delik Türkiye’yi de vuracak! Manyetik fırtına kapıda - DünyaGüneş’te açılan delik Türkiye’yi de vuracak!Görenler gözlerini alamıyor...Bu yöntemle 1 milyar TL'lik vurgun yaptılar! - DünyaBu yöntemle 1 milyar TL'lik vurgun yaptılar!Kazakistan'da irtifa kaybeden uçak yere çakıldı! Çok sayıda ölü var - Dünyaİrtifa kaybeden uçak yere çakıldı! Çok sayıda ölü varFinlandiya'da parlamento binasında şüpheli ölüm! Yetkililer harekete geçti - DünyaMilletvekilinin sır ölümü! Yetkililer harekete geçtiMeloni’den zirvede olay hareket! Almanya Başbakanı konuşurken gözlerini devirdi - DünyaDakikalarca konuşuldu, tek hareketi yetti!
Sonraki Haber Yükleniyor...