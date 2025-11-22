14. Ordu Tanıtım Günleri, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda yapıldı. Tanıtım günleri kapsamında yol kenarlarına asılan pankartlar ise görenleri hem güldürdü hem de şaşırttı.

Ordu Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen, Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen ‘14. Ordu Tanıtım Günleri' İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda yapıldı.

Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçe belediyesi ve birçok işletmenin yer aldığı tanıtım günlerinde gurbetteki Ordulular sıla hasretini giderdi.

GÜLDÜREN PANKARTLAR

Etkinlik alanına gelen vatandaşları ise yöresel şive ile yazılan pankartlar karşıladı. Ordulu olmayan vatandaşlar ise pankartları okuyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İstanbul'da bu pankartları gören şaşırdı: 'Madanızı açacak çok şey var'

"MADANIZI AÇACAK ÇOK ŞEY VAR"

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin kendisine has özelliği olan şivesinden biraz farklılık gösteren Ordu şivesiyle yazılmış ‘Beri gel', ‘Az ötede', ‘Madanızı açacak çok şey var', ‘Öğmeç yemeden gitmeyin', ‘Aurdan gidili', ‘Tekcem demeyin almadan gitmeyin' yazılı pankartlar etkinlik alanına gelen Ordulu vatandaşları hem güldürdü hem de çocukluk hatıralarının canlanmasını sağladı.

