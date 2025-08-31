Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'un göbeğinde vahşet: Çöpte yanık ve kesikleri olan bebek bulundu!

İstanbul'un göbeğinde vahşet: Çöpte yanık ve kesikleri olan bebek bulundu!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beşiktaş'ta temizlik görevlisi, çöpte vücudunda kesik ve yanık olan bebek cesedi buldu. Bebeğin yeni doğduğu tespit edilirken cinsiyeti belirlenmedi.

Dehşete düşüren olay İstanbul'un göbeği Beşiktaş'ta yaşandı. Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi gördü.

Temizlik personelinin bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul'un göbeğinde vahşet: Çöpte yanık ve kesikleri olan bebek bulundu! - 1. Resim

YAKIP KESMİŞLER! 

Vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu görülen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılırken, cinsiyeti belirlenemedi.

Polisin olaya ilişkin araştırması sürüyor.

