İstanbul'un göbeğinde vahşet: Çöpte yanık ve kesikleri olan bebek bulundu!

Dehşete düşüren olay İstanbul'un göbeği Beşiktaş'ta yaşandı. Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi gördü.

Temizlik personelinin bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAKIP KESMİŞLER!

Vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu görülen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılırken, cinsiyeti belirlenemedi.

Polisin olaya ilişkin araştırması sürüyor.