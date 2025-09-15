Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bilecik'te hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Bilecik’te hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Bilecik'te hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

O.Y. idaresindeki 34 BIZ 742 plakalı hafif ticari araç, Bilecik-Söğüt kara yolunun merkeze bağlı Yeniköy mevkisinde G.S.Ç. yönetimindeki 11 TF 323 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Sümeyye Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü O.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güzergahta bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

