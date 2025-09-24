Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Konya'da sazlık yangını büyüdü, ormanlık alana sıçradı

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya Beyşehir’de göl kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekipler havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor

Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Üstünler Mahallesi'nde göl kenarındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen dumanlar Beyşehir ilçe merkezi ve çevreden de görüldü. İhbar üzerine adrese Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler, Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye araçları ile çevre ilçe belediyelerinin iş makineleri sevk edildi.

HAVADAN MÜDAHALE İÇİN DESTEK İSTENDİ

Yangının sazlık alanda olması sebebiyle balçık bataklık alana giremeyip müdahale edemeyen ekipler, bitişiğindeki ormanlık alana sıçraması üzerine havadan müdahale için destek istedi.

Konya’da sazlık yangını büyüdü, ormanlık alana sıçradı - 1. Resim

Bölgeye gelen helikopterler yangına havadan müdahale ederken, bölgenin sık meşelik orman olması nedeniyle iş makineleri de göl kıyısına doğru orman içerisinden dozerlerle arazöz ve itfaiye araçlarının yerden müdahale edebilmesi için yol açma çalışması başlattı. Ekiplerin yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Aynı bölgede 23 Ağustos 2025 tarihinde de ada çevresindeki sazlık alanda yangın çıkmış, yangın ormanlık alana sıçramadan havadan müdahale çalışmaları ile söndürülmüştü.

