Oyuncu Serkan Keskin’in 85 yaşında hayatını kaybeden babası Vehbi Keskin, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Henüz 7 ay önce annesi Zeliha Keskin’i kaybeden Serkan Keskin, bu kez de baba acısıyla sarsıldı.

Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde vefat eden Keskin'in (85) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Fevziye Camisi'ne getirildi.

Keskin'in oğullarından oyuncu Serkan Keskin, kardeşleri ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Oyuncu Serkan Keskinin acı günü: 7 ay sonra bir kez daha yas yaşadı

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, aile ve yakınların yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Çağlar Çorumlu, Taner Ölmez, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci ve Birkan Sokullu'nun da aralarında bulunduğu oyuncular ve vatandaşlar katıldı.

